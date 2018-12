Inburgeringscursus “Tins” Christian Hennuy

16 december 2018

Het Kommetéét vån Pikke Stijkès organiseert voor het tweede jaar op rij taallessen Tiens, “Oep ’n plezånte manîer Tins liëre léeze, schreve, klåppe en appreciaire”. ‘Ås g’in Tuiene wilt woeëne moet ge Tins koenne klåppe’, weten die van het Kommetéét. De lessen vinden plaats in cc De Kruisboog op donderdagen 24 januari, 21 februari, 18 maart en 4 april 2019, telkens om 19.30 uur. Deelnameprijs 25 euro voor de ganse cyclus, inclusief 1 consumptie per avond. Ter plaatse te betalen op 24 januari. Inschrijven bij gilbert.declercq2@telenet.be of 0494/ 08. 46. 33.