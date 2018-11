Inbrekers viseren tuinhuisjes Kristien Bollen

05 november 2018

In de Daalstraat in Kumtich hebben inwoners zondagmiddag omstreeks 12.30 uur een inbraak in hun tuinhuis vastgesteld. De dieven gingen aan de haal met een fiets. Ook in de Tramstraat werd diezelfde dag een inbraak in een tuinhuis vastgesteld, en ook hier verdween een fiets. Daders en buit zijn spoorloos.