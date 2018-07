Inbrekers stelen gsm's 13 juli 2018

In een gsm-herstelwinkel in de Nieuwstraat in Tienen stelde men woensdagvoormiddag rond 10.50 uur vast dat dieven ingebroken hadden.





Vermoedelijk drongen de daders binnen via een openstaand raampje. Achteraan in de zaak werd een bewakingscamera gemanipuleerd. Er werden enkele toestellen gestolen. (KBG)