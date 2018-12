Inbrekers slaan toe in Goetsenhoven Kristien Bollen

06 december 2018

17u24 0

De pz Tienen-Hoegaarden werd deze ochtend rond 4 uur gecontacteerd door hun Luikse collega’s. Even voordien hadden zij een oproep gekregen voor een verdachte wagen én verdachte personen met bivakmutsen. De agenten konden de wagen aantreffen en bleek dat het om een huurwagen ging. Na contact te hebben opgenomen met de verhuurfirma bleek die geleend te zijn door een bewoner van de Tiensebaan in Goetsenhoven bij Tienen. De politie van Tienen ging poolshoogte nemen en bij hun aankomst stelden ze vast dat de voordeur opengebroken was. De bewoners waren zich van geen kwaad bewust en waren nog aan het slapen. De dieven doorzochten enkele vertrekken en gingen er van door met een handtas, cash geld en de BMW. Bij buurtonderzoek werd vastgesteld dat dieven getracht hadden om in de woning er schuin tegenover ook in te breken, maar de woning werd niet betreden. In de voormiddag bleek dat nog in een andere woning in de Tiensebaan wel nog effectief was ingebroken. De daders forceerden de toegangsdeur en ramen, er werd een laptop en portefeuille gestolen. De politie onderzoekt de zaak verder.