Inbrekers maken voor 15 à 20.000 euro buit in krantenkiosk Kristien Bollen

17 november 2018

Inbrekers sloegen afgelopen nacht toe in de krantenkiosk Relay in het station van Tienen aan de Vierde Lancierslaan. De daders konden de kiosk binnen dringen via de achterzijde en wisten het alarm te manipuleren. Ze gingen er van door met ruim 200 farden sigaretten en een heel deel krasloten van de nationale loterij. De inbraak werd pas deze ochtend opgemerkt bij het leveren van de kranten. Door de inbraak bleef de kiosk vandaag noodgedwongen gesloten. Uitbater Bart Vandeput (40) nam de zaak pas van in april dit jaar over.

Voor Bart was het deze ochtend wel even schrikken :”Tijdens de week open ik om zes, op zaterdag om zeven uur. Deze ochtend toen ik me aan het klaarmaken was om te vertrekken kreeg ik om kwart voor zes telefoon van de dame die de kranten kwam leveren. ‘Er stond drank buiten aan de kiosk, toch niet normaal ?’ Meteen wist ik dat er ingebroken was.... Meteen ging ik ter plaatse en alarmeerde de politie. De zaak is uitgerust met een alarminstallatie, maar die wisten de daders te manipuleren zodat ze niet in werking trad. De dieven braken een paneel van de achterwand van de zaak uit. Die achterwand geeft uit op spoor 1 van het station, makkelijk te bereiken dus. Ze kwamen uit in de bergruimte. Daar haalde ze drank van het rek dat tegen de muur stond om naar binnen te kunnen kruipen. Uit de stockruimte namen ze alle farden sigaretten mee, net als onder de bergruimte van onder de toonbank..... Ruim 200 farden of wat meer. Uit de lade van de toonbank namen ze alle krasloten van de nationale loterij mee. Dat is nog eens voor een vier à vijfduizend euro. Het juiste nadeel is nog niet geweten, dat kan pas na een grondige inventaris. Vandaag moest ik dus noodgedwongen de winkel gesloten houden. Politie kwam de nodige vaststellingen doen, brandweerlui kwamen het gat in de muur dichtmaken. Tja, als pas beginnende zelfstandige is dit een klap. Toch hoop ik maandag kunnen open te doen.”

Echt héél erg geschrokken was Bart nu ook weer niet; er heerste al een slecht voorgevoel :”Tja, een inbraak is zeker niet leuk, maar vrijdagnamiddag had ik al een slecht gevoel. In de namiddag, rond kwart over vijf kwamen hier drie mannen van het Oost-Europese type binnen. Nooit eerder had ik ze gezien. Ze vroegen in gebrekkig Frans en Engels drie koffie’s. De meeste mensen die een koffie bestellen gaan meteen ook door om hun trein te halen. Deze heren niet; ze namen hun tijd om die hier in de winkel leeg te drinken. Toen had ik al een raar gevoel en hield ik hen nauwlettend in het oog.... Die avond ging ik nog met vrienden iets eten en vertelde hen wat er gebeurd was en zei dat ik vreesde dat er ‘een van deze dagen’ zou ingebroken worden volgens mijn gevoel. De volgende ochtend al bleek het harde realiteit ...’

Bart laat echter de moed niet zakken :”de beveiligingsfirma heb ik al gecontacteerd om zo snel mogelijk bijkomende maatregelen te treffen. Intussen nam politie ook de bewakingsbeelden van de stationsomgeving mee om de daders te kunnen opsporen.”