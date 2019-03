Inbrekers gaan aan de haal met sleutels, gsm en laptop van het gezin Kristien Bollen

21 maart 2019

Bewoners van een huis in de Pastorijstraat in Grimde bij Tienen stelde deze ochtend rond 8.50 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders gingen aan de haal met een gsm, een laptop, sleutels van de woning alsook sleutels van een auto en de boorddocumenten ervan. Hoe de inbrekers de woning binnenraakten is niet meteen duidelijk. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.