Inbrekers aan het werk 28 mei 2018

Bewoners van een huis aan de Diestsesteenweg hebben zaterdagochtend rond 8.15 uur een inbraak vastgesteld. Ook in de Verlatstraat stelden bewoners rond dat tijdstip een inbraak in hun woning vast. Hoe de dieven de woningen konden binnendringen en wat er effectief gestolen werd, is nog niet geweten. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders en gaat na of beide feiten aan elkaar gelinkt kunnen worden.





(KBG)