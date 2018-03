Inbraken 13 maart 2018

Een bewoner van een appartement in het Kennedypark aan de Hannuitsesteenweg in Bost bij Tienen stelde zondagvoormiddag rond 10.15 uur een inbraak vast. Ook een bewoner van een huis aan de Raymaekersvest in Tienen stelde in de namiddag rond 13.55 uur een inbraak vast. Hoe de daders de woningen konden binnendringen en wat er effectief gestolen werd, is echter nog niet geweten. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders. (KBG)