Inbrakenplaag schooltjes nog niet gedaan Dieven slaan toe in twee schooltjes in Bunsbeek en Oplinter Kristien Bollen

21 november 2018

20u28 2

In de basis- en kleuterschool De Duizendpoot in de Schoolstraat in Bunsbeek bij Glabbeek stelde men deze ochtend rond 8 uur een inbraak vast. Dieven drongen via een klein raampje het lerarenlokaal binnen. Eenmaal in het schoolgebouw forceerden ze enkele binnendeuren. Directrice Annemie Everaerts :”We vermoeden dat ze langs dat raampje zijn binnengedrongen. De burelen werden heek grondig doorzocht, iedere kast en lade werd zowat leeggehaald. Uit een van de burelen plunderden ze het sleutelkastje. Met die sleutels bezochten ze zowat elk lokaal. Bij de kleutertjes werd niet ingebroken. Ook in de klaslokalen zelf was de ravage groot. Zelfs iedere lessenaar met onder het werkblad hun ‘privé-opbergkastje’ werd opengemaakt en doorzocht. Uiteindelijk werd er in totaal amper een 30 à 35 euro buit gemaakt. De kinderen hebben dus wel degelijk wat gemerkt van de inbraak; niet enkel de wanorde maar ook de vele politie die hier even nadien was. We hebben dat nadien wel met hen besproken en hebben hen ook een brief meegegeven voor de ouders.”

Amper op 2 à 3 kilometer verderop, aan het Sint-Genovevaplein in Oplinter bij Tienen stelde men deze ochtend eveneens een inbraak vast. Dieven drongen via een deur aan de achterzijde de school de Wijsneus binnen. Ook hier werden zowat alle lokalen doorzocht en in het hoofdgebouw konden dieven een verankerde kluis buit maken. Directrice Hilde Marijns :”Al enkele weken is er in de ruime regio een inbrakenplaag. Vorig weekend werden nog twee scholen van onze scholengroep getroffen. Eigenlijk hadden we er ons al wel aan verwacht, maar natuurlijk niet gehoopt. Uit die voorzorg lieten we ook alle binnendeuren open zodat ze die niet zouden beschadigen. De buitendeuren moesten er wel aan geloven, die braken ze open. In de burelen werden wel alles kasten en lades grondig doorzocht. De inbrekers waren zeer duidelijk op zoek naar geld. Zowat ieder doosje of zelfs enveloppe werd opengemaakt. Uiteindelijk werd er ongeveer 80 à 85 euro gestolen. Geld is nooit echt aanwezig in onze school. Als er geld in huis is, doen we het zo snel mogelijk naar de bank zodat er, op wat wisselgeld na, niets in de school achter blijft. Ook hier hebben de kinderen duidelijk wel degelijk iets van inbraak gemerkt. Al was de wanorde in hun lokalen zelf niet zo groot. Meestal werd enkel het hoekje van de leerkracht doorzocht, daar merkten de kinderen niet zo veel van. Het heeft best wel indruk gemaakt op sommige van onze kinderen, daarom brachten we hen samen in de turnzaal waar ik hen toesprak en uitlegde wat er juist gebeurd was. Eenmaal alles uitgelegd waren ze wel gerustgesteld.” Intussen werden in de school, waar de dieven waarschijnlijk niet meteen zullen terugkeren, toch uit veiligheid alle sloten vervangen. Niet enkel in de school zelf, maar in de hele scholengroep.