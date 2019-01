Inbraakpoging Kristien Bollen

04 januari 2019

De bewoner van een huis in de Wijnmeerstraat in Tienen, merkte braaksporen op aan de achterdeur van zijn woning. Deze poging zou vermoedelijk al kunnen gepleegd zijn op oudejaarsavond maar werd nu pas opgemerkt. De dieven zijn niet in de woning geraakt.