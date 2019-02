Inbraakpoging in horecazaak Kristien Bollen

01 februari 2019

In een eetgelegenheid op de Veemarkt in Tienen stelde men deze ochtend rond 9.30 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. De voordeur van de zaak vertoonde enkele inkepingen; de dieven raakten echter niet binnen. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.