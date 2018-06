Inbraakgolf 12 juni 2018

Verschillende bewoners in Tienen hebben vrijdag in de loop van de dag een inbraak in hun woning vastgesteld. Een bewoner van de Oplintersesteenweg stelde 's ochtends een inbraak vast. Later op de dag ontdekten bewoners van de Grote Markt en de Driemolenstraat eveneens dat dieven hun woning waren binnengedrongen. De politie gaat na of de feiten aan elkaar gelinkt kunnen worden. (KBG)