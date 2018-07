Inbraak Martin's Klooster Hotel 23 juli 2018

In Martin's Klooster Hotel werd donderdagnacht een diefstal verijdeld. Een 32-jarige man uit Tienen werd in het hotel opgemerkt door de alerte receptioniste. Zij verwittigde de politie en de man werd ingerekend. In het hotel bleek er een raam opengebroken te zijn, maar de inbreker had de kans niet gekregen om iets buit te maken. (ADPW)