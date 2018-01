Inbraak KSA-lokalen 02u39 0

Ergens tussen 23 en 28 december zijn dieven via een stuk geslagen raam binnengedrongen in de lokalen van de KSA in Tienen langs de Waaiberg. Er werd een aantal omslagen met baar geld gestolen. Voorlopig zijn er geen vermoedens omtrent de daders maar de politie stelt een onderzoek in. (VDT)