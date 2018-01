Inbraak in residentie Beatrijs 02u30 0

In een woning van residentie Beatrijs stelde een bewoner donderdagavond vast dat er was ingebroken. De daders hadden een schuifraam dat uitgeeft op de parking geforceerd. De woning was doorzocht, maar er werd niets gestolen. De bewoner was sinds 20 december met vakantie en kwam donderdag thuis. De inbraak moet in die periode gepleegd zijn. In residentie Beatrijs is de voorbije weken al twee keer eerder ingebroken.