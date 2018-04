Illegale fietsendief moet 30 maanden brommen 14 april 2018

02u24 0 Tienen Een 33-jarige Algerijn is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een tiental fietsdiefstallen aan het station van Tienen. Zelf had S.A. het maar over twee fietsen die hij ontvreemdde vorig jaar. Hij werd toen ook op heterdaad betrapt.

Omdat de bewakingscamera's aan het station van Tienen niet werkten, kon de fietsendief vorig jaar makkelijk zijn slag slaan. Volgens het parket, dat een telefonie-onderzoek voerde, zou het gaan om 16 diefstallen en 3 pogingen tot diefstal. De Algerijn kon eenmaal op heterdaad betrapt werden en in zijn vlucht gooide hij een gsm, sleutelbos, bankkaart, een vervallen OCMW-kaart en 335 euro weg. Zijn buit verkocht hij veelal in Brussel voor een schamele 50 euro. Op 9 mei vorig jaar werd de dertiger geïntercepteerd met twee kniptangen op zak. Bij controle gaf hij drie verschillende geboortedata op. "Hij heeft geen plausibele verklaring voor zijn aanwezigheid aan het station op de dag van de feiten, evenmin als voor zijn verplaatsingen naar Molenbeek", aldus de rechter die A. tot 30 maanden cel veroordeelde. Voor zijn illegaal verblijf in ons land kreeg hij nog eens drie maanden cel bovenop. (KAR)