Ierse volksmuziek met zang en dans Christian Hennuy

09 maart 2019

16u43 0

In 2014 vond een eerste editie van het concert ‘Ierse volksmuziek’ plaats in zaal Manège in Tienen. Het werd een enorm succes. Daarom wordt dit voorjaar een tweede editie georganiseerd en dit daags voor St Patrick’s Day op zaterdag 16 maart om 19.30 uur in de Manège, met de Concertband Crescendo & Sint-Isidorus.

Het wordt een multimedia-event waarbij uiteraard de Ierse volksmuziek centraal staat, maar waar ook zang en dans, projecties, een Ierse pub met Guiness en Irish Coffee een plaats krijgen. Naast de traditionele Ierse uptempo-ritmes, worden prachtige ballades en ambiancevolle klassiekers gebracht. De Koninklijke Harmonie Crescendo en Koninklijke Fanfare St-Isidorus richtten eind 2015 een concertband op bij gelegenheid van het eerste Weens galaconcert. De band bestaat uit muzikanten van beide muziekverenigingen o.l.v. Steven Jacques. De Irish Dance Troupe Taradance uit Kapelle-op-den-Bos, o.l.v. Lotte Van Humbeeck verzorgt de onmisbare Ierse dansen bij een aantal concertstukken. Het geheel van het concert wordt een rondreis doorheen het prachtige Ierland, waaraan de muziekwerken worden opgehangen. Michel Hendrickx presenteert. Na het concert verzorgen “the Mispelfons” uit Leuven de after-party . Toeng 14 euro in vorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info: 0477/49.99.01, of 016/77.14.54