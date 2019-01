Idee 80 weer op de planken Christian Hennuy

17 januari 2019

21u34 0

Toneelkring Idee ’80 brengt in het parochiecentrum van Oplinter aan de Ganzendries, vijf opvoeringen van ‘De kloon van onze zoon’, een volkse komedie van Kamiel Kemels in een regie van Marc Meulemans. In het verhaal schrijft boerin Georgette haar zoon in voor het TV-programma ‘Boer zoekt boerin’, maar zoonlief ziet dat niet zitten. Dan is er maar één oplossing: een vervanger zoeken, oftewel een kloon van haar zoon. De opvoeringen vinden plaats op vrijdagen 25 januari en 1 februari, zaterdagen 26 januari en 2 februari, telkens om 20 uur, en op zondag 27 januari om 14.30 uur. Toegang: 8 euro, gratis voor kinderen tot 12 jaar. Info: 0496/52.18.10 of rodeyns.erik@gmail.com