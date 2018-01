Idee 80 brengt hotelklucht 02u25 0 Foto Christian Hennuy

Idee 80 brengt dit jaar vijf opvoeringen van de hotelklucht 'Hotel Kommer en Kwel'van Kamiel Kemels. De regie is in handen van Marc Meulemans. De opvoeringen vinden plaats in het parochiecentrum van Oplinter. "Door het kelderen van zijn bankaandelen zit de eigenaar van hotel 'De Ark' zonder centen. Hij maakt de nieuwe huisbazin heel wat wijs, tot ze incognito komt logeren", zoveel wil Erik Rodeyns verklappen over de inhoud van het stuk.





De opvoeringen vinden plaats op vrijdag 26, zaterdag 27, zondag 28 januari, vrijdag 2 en zaterdag 3 februari. De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Info kaarten: 0496/52.18.10.





