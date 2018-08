Huis in de Stad wandelt SMAC-pad in 16 augustus 2018

02u33 0 Tienen Huis in de Stad heeft haar gloednieuwe SMAC-pad ingewandeld. Een route vol spel, muziek en creativiteit. Het pad kwam er dankzij de financiële steun van Lions Club Tienen.

Lions Club Tienen schonk vorig jaar immers een cheque van 10.000 euro aan de vzw Huis in de Stad, een organisatie die 170 personen met een verstandelijke beperking ondersteunt en die over twee weken haar 50ste verjaardag mag vieren. Het pad werd helemaal rond het domein van Huis in de Stad gelegd, het grootste deel in klinkers. Tine Devos wandelde het pad in met enkele sportieve bewoners van de vzw.





"Dit pad moet de gelegenheid geven om zowel inspanning als ontspanning te bieden. Ook geluiden, kleuren en geuren zijn belangrijk. Er worden fitness- en bewegingstoestellen aangebracht, de mogelijkheid is er om te joggen of te fietsen. Wandelen kan, met of zonder rolstoel. Er moeten nog zaken bijkomen, maar er is ondertussen ook een mooie petanquebaan aangelegd én er komt nog een romantisch prieel. Aan elk huis van de bewoners staat ook een voeldoos, waarin een verrassing ligt. Later komt er een buitenxylofoon om muziek te maken en allemaal leuke ideeën om onze mensen te laten buitenkomen en bewegen. Niet alleen onze bewoners, maar ook de bezoekers kunnen mee op pad", aldus Hilde Van Goethem nog.





(HCH)