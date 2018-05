Huis in de Stad scoort op Special Olympics 01 juni 2018

Vier bewoners van Huis in de Stad vzw, een opvangcentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap, namen vol enthousiasme deel aan de 36ste Special Olympics, die dit jaar in Moeskroen en Doornik plaatsvonden.





Raphaël Jérôme, Marc Noël, Dirk Lambrechts en Danny Segers gaven het beste van zichzelf op de 100 meter sprint, de 800 en 1.500 meter, het verspringen en het kogelstoten. Zo kon het viertal enkele welverdiende medailles mee naar Tienen nemen.





"Het was weer een zeer fijne ervaring. We tellen al af naar volgend jaar!", besluit coach Tine Devos. (VDT)