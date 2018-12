Huis in de Stad krijgt algemene cultuurprijs Christian Hennuy

15 december 2018

20u01 0

De algemene cultuurprijs 2018 ging naar vzw Huis in de Stad die al 50 jaar hulp biedt aan personen met een verstandelijke beperking. Ze haalden het met ruime voorsprong op de andere genomineerden: Eddy Fraiture, een expert in de geschiedenis van de Belgische uurwerknijverheid en zijn verschillende publicaties, Rik Poulman voor de redactie van ‘Sport@Tienen’ over de Tiense sportgeschiedenis, Emile Natens voor zijn jarenlange toewijding aan het Franse chanson, en tenslotte Ruben Goffin een jonge Tiense scenarist voor zijn kortfilms en in het bijzonder ‘De Vondeling’, dit jaar uitgegeven.