Hoveniersstraat wordt heraangelegd 'SLECHTSTE STRAAT VAN TIENEN' KRIJGT NIEUW LEVEN VANESSA DEKEYZER

06 juni 2018

02u29 0 Tienen De Hoveniersstraat, misschien wel de slechtste straat van Tienen, wordt eindelijk heraangelegd van het kruispunt met de Vianderstraat tot aan dat met de Boomgaardendreef. Voor de bewoners is dit een geschenk uit de hemel, want de onverharde weg verandert bij regenweer telkens in een modderpoel.

Tijdens een infoavond kregen de bewoners de plannen te zien. De werken aan de Hoveniersstraat zullen van start gaan op 26 juni.





Verzakkingen

De Hoveniersstraat oprijden met de wagen is wikken en wegen, zodat je het evenwicht behoudt tussen de vele verzakkingen. Met de fiets is het al niet makkelijker en voor wie zich te voet verplaatst, zijn er geen voetpaden. Vroeger was deze straat een veldweg. Geleidelijk aan kwamen er steeds meer huizen met extra verkeer als gevolg, waardoor de weg er steeds slechter kwam bij te liggen. De stad voerde hier en daar wel wat oplapwerk uit, maar daar bleef het bij. De bewoners smeekten om een volledige heraanleg, maar vingen bot.





"Het probleem was steeds de riolering", zegt schepen van Openbare Werken, Eddy Poffé (Open Vld). "Die is in zeer slechte staat en moet tegelijk met de heraanleg vervangen worden. Alleen bleek dit financieel niet haalbaar en was dit geen prioriteit in de planning van Riobra. Met de huidige werken aan de Vesten hebben we wel een kapstok om de met de Sliksteenvest parallel lopende Hoveniersstraat aan te pakken. Na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, die de Vesten aanpakt, is er nu eindelijk een doorstart voor de aanleg van zowel een nieuwe riolering als een nieuw wegdek."





"Daar kunnen we alleen maar blij om zijn", zegt buurtbewoonster Yvette Petitjean. "Voor de kinderen hier in de straat zullen de voetpaden zeker nuttig zijn op hun weg naar school."





Doorbijten

De bewoners zullen wel wat hinder ondervinden tijdens de werken. "Maar daar moeten we door", reageert Danny Buttiens. "We kijken alvast uit naar het resultaat."





Eerst wordt een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag volledig wordt vernieuwd. Het einde van de werken, die geraamd worden op 400.000 euro, is voorzien begin 2019. "Het verkeer van en naar de Hoveniersstraat moet van 26 juni tot 5 augustus een omleiding volgen via de Oplintersesteenweg, Rode Kruislaan en Vianderdal", klinkt het nog bij AWV.