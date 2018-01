Hotel Kronacker opent op 1 juni OOK BRASSERIE 'T STADSPARK ONDERGEBRACHT IN GERENOVEERDE STADSBIBLIOTHEEK VANESSA DEKEYZER

26 januari 2018

02u31 0 Tienen Hotel Kronacker en brasserie 't Stadspark openen op 1 juni de deuren aan het stadspark. Het heeft eigenaar Tom Decuypere bloed, zweet en tranen gekost om de vervallen, maar beschermde stadsbibliotheek te renoveren volgens de normen en wetten van Onroerend Erfgoed. En het resultaat mag zeker gezien worden.

Aan de verfkleuren wordt nog gewerkt. "Het is namelijk zo dat Onroerend Erfgoed zelfs bepaalt welk kleurtje er tegen de muren komt. Op veel plaatsen valt dat wel mee, maar de gele kleur in één van de drie seminariezalen is toch een beetje fel voor de ogen. We bekijken of hier een lichtere tint mogelijk is", zegt Decuypere. Dit is maar één voorbeeld van de verregaande eisen van Onroerend Erfgoed. "Nog een moeilijkheid was de bewaring van het raambeslag. Het is detailwerk om dat op nieuwe ramen aan te brengen. Die nieuwe ramen moesten bovendien nog eens een kopie zijn van de oude. Het enkel glas mocht wel door dubbel glas vervangen worden."





22 kamers met airco

Boeken kan de eigenaar schrijven over de moeilijke restauratie, maar uiteindelijk laat het pand, na meer dan dertig jaar van verval, toch weer zijn charme van weleer zien. Wanneer je door de grote inkomdeur binnenstapt, betreed je rechts de ontvangstruimte van het hotel. "In totaal kunnen we 22 kamers met airco realiseren", zegt Tom. "De afmetingen kunnen erg verschillend zijn. Ook daar had Onroerend Erfgoed haar zegje in, want je mocht bijvoorbeeld niet zomaar een muur wegnemen om een grotere kamer te maken." Het uitzicht op het stadspark in bepaalde kamers is indrukwekkend en het hotel, met ondergrondse garage en lift, zorgt ook voor luxe met een sauna en fitnessruimte.





Prijzen vanaf 90 euro

Tom verwacht dan ook dat de boekingen geen probleem zullen zijn. "Binnenkort kan er gereserveerd worden. De prijzen hangen af van vraag en aanbod, maar ik vermoed dat die zullen starten vanaf 90 euro."





Wanneer je bij de ingang links afslaat, kom je terecht in de brasserie 't Stadspark, die plaats biedt aan een zeventigtal mensen. Het terras, dat ook weer uitgeeft op het groene stadspark, schept nog eens ongeveer 70 plaatsen. Koen Antheunis uit Leuven wordt de manager van het geheel. Daar heeft Tom zelf geen tijd meer voor.





"Op 1 juni opent het hotel de deuren en op 1 juli moet ik al beginnen met de afbraak van een andere beschermde Tiense stadskanker, het Sint-Jansgasthuis. Daar beginnen we weer vanaf nul!"