Hotel Kronacker opent dit weekend NA ZES JAAR OPENT OOK BRASSERIE STADSPARK IN VROEGERE STADSBIBLIOTHEEK VANESSA DEKEYZER

31 mei 2018

02u34 0 Tienen Na zes jaar werken openen Hotel Kronacker en brasserie Stadspark vanaf dit weekend de deuren in het voormalige Goed van den Bossche in de Dr.J.Geensstraat. Door de bescherming van het pand, de vroegere stadsbibliotheek, was het een hele klus om de opdracht tot een goed einde te brengen.

De ondernemers hadden een periode van vier jaar geteld om het erg verwaarloosde gebouw te renoveren tot hotel met brasserie, maar al snel doken de eerste problemen op. "De ondergrondse garage voor achttien plaatsen moest volledig met de hand uitgegraven worden, omdat graafmachines voor te veel trillingen zouden zorgen en de stabiliteit van het pand in gevaar zouden brengen", vertellen eigenaar Tom Decuypere en manager Koen Anteunis. "Daarbij kwam nog dat de autolift niet in het beschermde pand mocht geïnstalleerd worden. We hebben daarom het pand erlangs, nummer 32, moeten bij aankopen om de lift te installeren. Twee jaar waren al verstreken voor de ondergrondse garage een feit was."





300 euro per m2

En dan moest de eigenlijke renovatie nog starten. "Na de ontmanteling hebben we op basis van oude tekeningen en foto's bekeken hoe we het geheel weer moesten opbouwen. Dat was immers de voorwaarde van Onroerend Erfgoed. En men ging daar wel erg ver in. Zo lag er in een bepaalde ruimte Hongaars puntparket. Dit moest opnieuw gebruikt worden na verbouwing tot seminarieruimte. Kostenplaatje: 300 euro per vierkante meter. De verregaande eisen en normen van Onroerend Erfgoed hebben ons veel geld en tijd gekost."





Zakenmensen

De authenticiteit van de renovatie wordt ook doorgetrokken in de inrichting van de brasserie, het hotel en de verschillende vergaderzalen. "De brasserie is vrij toegankelijk voor iedereen en biedt plaats aan een 70-tal personen. Op het buitenterras, met prachtig zicht op het stadspark, is er nog eens plaats voor 80 gasten. Het hotel richt zich vooral op zakenmensen. Daar is in Tienen een grote nood aan met de vele bedrijvigheid in de suikerstad en haar omgeving. De kamers zijn dan ook zakelijk en strak ingericht met alle voorzieningen en het nodige comfort aanwezig. Natuurlijk zijn ook andere gasten welkom. De prijzen voor een overnachting schommelen rond 125 euro."





De boekingen lopen stilaan binnen. "Vooral de weekends zijn al vrij goed bezet door mensen die hier in de buurt naar een feest moeten gaan. We werken ook samen met de toprestaurants van Tienen die hun gasten een overnachting dichtbij kunnen aanbieden. En ook in het Suikerrockweekend zijn we volledig bezet."





Alle info vind je op de website www.hotelkronacker.be.