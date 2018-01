Hospice De Klaproos voorgesteld 02u33 0 Foto RV

Het woonzorgcentrum Huize Nazareth startte met een nieuw aanbod: dankzij de steun van RZ Tienen, Panal en de huisartsenkring HAZOH, werden twee kamers ingericht als 'Hospice De Klaproos' voor mensen die zich in een laatste levensfase bevinden. Zij kunnen er in een huiselijke omgeving terecht, samen met hun naasten, voor aangepaste zorgen . Het project-hospice start met twee bedden voor terminaal zieken.





Na de opstartfase zal het project worden geëvalueerd en mogelijk worden uitgebreid. In de regio Tienen wordt vastgesteld dat 58 % van de overlijdens plaatsvindt in het ziekenhuis. Toch verkiezen steeds meer burgers om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Vandaar het initiatief.





