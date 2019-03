Horeca Oost-Brabant organiseert gratis cursus voor kelner vdt

27 maart 2019

16u50 0 Tienen Het bestuur van Horeca Vlaanderen afdeling Oost-Brabant wil mensen met weinig ervaring in de horeca, die misschien niet de durf hebben om ergens te solliciteren, de kans geven om een basisopleiding te volgen tot kelner. Zo kunnen de openstaande vacatures ook beter ingevuld worden.

“Er wordt hen in de driedaagse cursus geleerd hoe ze klanten moeten ontvangen, hoe ze een tafel correct moeten dekken en hoe je drie of meer borden draagt”, zegt Bert Geuvens van Feestzalen Vogelzang, waar de cursus gegeven wordt. “We geven ook mee hoe je perfect een fles wijn ontkurkt en de wijn vervolgens serveert, hoe je een bierschotel correct opdient en nog veel meer. Eigenlijk alles wat een kelner als basis moet kunnen, leer je tijdens deze cursus, die gratis aangeboden wordt door Horeca Oost-Brabant op woensdagen 8, 15 en 22 mei, van 18 tot 21 uur. Bij voldoende inschrijvingen kan de cursus ook in de namiddag van 14 tot 17 uur gegeven worden.” Voor inschrijvingen en vragen kan je mailen naar feestzalen.vogelzang@gmail.com of telefoneren naar Bert Geuvens op het nummer 0497/15.07.07.