Horeca buigt (voorlopig) voor Suikerrock GAMBRINUS DOEKT TERRAS OP, DE RENAISSANCE SLUIT 'S AVONDS DE DEUREN VANESSA DEKEYZER

19 juli 2018

02u27 0 Tienen Wie tijdens Suikerrock eerst een terrasje wil doen op de Grote Markt in Tienen, is eraan voor de moeite. Cafés De Gambrinus en De Renaissance houden hun deuren gesloten tijdens het festival. "Organisator Walter Kestens krijgt zijn zin, maar hier laat ik het niet bij", zegt uitbater Robert Bogaerts.

Het is geen geheim dat het al jaren niet botert tussen de festivalorganisatie en de horeca van Tienen. "Vroeger was het festival plezant voor iedereen, maar enkele jaren geleden werd er voor ons café een grote tent geplaatst, zodat de mensen die hier op het terras iets kwamen drinken, niets meer zagen van wat er op het podium gebeurde", aldus Koen Quintens van de Gambrinus.





Toch kwamen er nog elk jaar veel Tienenaars hier naartoe om Suikerrock te beleven. Koen maakt elk jaar zijn restaurant leeg en trommelt extra personeel op. "Maar dit jaar niet meer, want het is gewoon niet meer rendabel", klinkt het. "Op alle mogelijke manieren probeert Suikerrock drankbonnetjes te verkopen, nog voor de mensen het festivalterrein betreden. Sinds enige tijd mogen we zelfs geen drank meer verkopen aan voorbijgangers", zegt Koen. "Ons restaurant houden we wel open, dus iedereen die iets wil komen eten, is welkom."





Opgelegde prijzen

Robert Bogaerts ligt al enkele jaren in de clinch met Suikerrock. Hij weigerde in het verleden de opgelegde prijzen voor drankjes te aanvaarden. "Ik pas nog steeds mijn prijzen niet aan", zegt hij kordaat. Maar wie 'het goedkoopste pintje' wil gaan drinken op zijn terras bij Suikerrock, is eraan voor de moeite. "Ik verdien tijdens het festival het zout op mijn patatten niet meer. Mijn vaste klanten moeten al een inkomticket hebben als ze hier iets willen drinken. Bovendien is de Markt al van 's middags afgesloten. Wat wil zeggen dat mijn personeel hier al vanaf dat moment staat, terwijl er geen kat op het terras zit."





Robert probeerde al om uit de festivalzone te geraken. "Ik heb het probleem tot drie maal toe op de gemeenteraad laten brengen, maar zonder resultaat. Het is duidelijk wie de burgemeester is tijdens Suikerrock. Vorig jaar heb ik ook vaststellingen laten doen door een deurwaarder en ik zal niet aarzelen om de plaatsing van het café buiten de festivalzone gerechtelijk af te dwingen. De ingang moet dan maar een stuk opschuiven."





Leefbaarheid

"Ik ben zeker niet tegen Suikerrock", benadrukt Robert wel. "Dat festival mag en moet er zijn, maar niet op deze manier. Vroeger was het hier gezellig, nu valt er niets meer te beleven."





"Finaal doet de horeca van Tienen gouden zaken", reageert organisator Walter Kestens. "Suikerrock is niet de horecamanager van de stad. We kijken naar het algemeen belang en de leefbaarheid van het festival, maximaal rekening houdend met de veiligheid en goed nabuurschap. Dat is het laatste wat ik hierover wil zeggen."