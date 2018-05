Hof ter Viven brengt stukje geschiedenis naar buiten 31 mei 2018

02u35 0 Tienen Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) en het tijdschrift Ik ga Bouwen & Renoveren organiseerden een nieuwe editie van de Vlaamse Renovatiedag.

In Tienen kon je kennismaken met een recent door het Tiense architectenbureau AST 77 gerenoveerd appartementsgebouw Hof ter Viven en de rijke geschiedenis die hierachter schuil gaat. "Het appartementsgebouw situeert zich op de Grote Markt 43 van Tienen", zegt architect Peter Van Impe. "Tussen het oorspronkelijk café en het aanpalend perceel bevond er zich een open steeg, die ons de opportuniteit gaf om een verticale traphal te voorzien als nieuwe ontsluiting van de drie appartementen. Eyecatcher van dit gebouw is de nieuwe gevel, die het zicht op de kerk vrijwaart maar de privacy van de bewoners garandeert. En bij de inrichting van het appartement op het eerste verdiep hebben we samen met de bouwheer besloten om de oorspronkelijke muur tussen de linkse zijbeuk (nu de appartementen) en het al eerder afgebroken hoofdgebouw, bloot te leggen. Deze bakstenenmuur is niet meer als een constructieve draagmuur tussen twee gebouwen, maar hierdoor brengen wel het verleden in het hedendaags ingericht appartement naar boven, een karakter volle muur met heel veel renovatielittekens." (VDT)