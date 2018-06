Hoe ziet jouw droomstraat eruit? 16 juni 2018

02u34 0

Op zondag 16 september neemt de stad Tienen opnieuw deel aan de Autovrije Zondag. De binnenstad is die dag het domein van de zachte weggebruikers en vooral de Tienenaars. De stad nodigt de inwoners dan ook uit leuke ideeën te verzinnen om hun straat voor een dag helemaal van hen te maken. Wil je een schaaktoernooi in het midden van de weg organiseren, of met je wijk het wereldrecord middagdutjes doen op de weg verbreken? Het kan allemaal. Surf naar https://www.tienen.be/autovrije-zondag-idee en vul het formulier in. Wie weet wordt jouw idee wel gekozen en krijg je de kans om met je familie, buurt of vereniging je ideale straat te fixen. Je kan je voorstel indienen tot en met dinsdag 31 juli.





(VDT)