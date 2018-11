Het kersthuis is vroeger klaar... ...omwille van de eerste opendeurdagen vanessa dekeyzer

28 november 2018

20u23 0 Tienen Het befaamde kersthuis van Anne-Marie Buttiens (61) aan de Bosveldstraat in Hakendover wordt vrijdag en zaterdag al eventjes geopend. Tijdens deze allereerste opendeurdagen zal Anne-Marie samen met haar schoonzus Josée vanaf 16 uur zelfgemaakte kerststukken verkopen. De duizenden lichtjes zullen ook twee dagen in ‘avant-première’ branden.

“Dit jaar zijn we wat vroeger gestart met de inrichting van het kersthuis”, vertelt Anne-Marie. “Rond september is de eerste versiering aangebracht. Op die manier konden we tijdig klaar zijn voor onze eerste opendeurdagen. Josée en ik schuimen al enkele jaren de kerstmarkten af om zelfgemaakte kerststukken te verkopen en dit jaar zal ons eigenste kersthuis dienen om een kleine expo in te richten.”

Josée en Anne-Marie gaan doorheen het jaar op zoek naar originele en leuke spulletjes om de kerststukken te maken. Schoonbroer Pierre Vlasselaers gaat daar dan mee aan de slag. “Het resultaat is elk jaar prachtig! Er zijn elfjes, sleeën, huisjes, windmolentjes, vaak mooi verlicht, in grote en kleine formaten beschikbaar. Daarnaast verkopen we ook bloemstukjes met kerstdecoratie. Zo komen we elk jaar uit op ruim honderd artikelen.” De opbrengst van die verkoop gaat naar de aankoop van hulpmiddelen voor de echtgenoot van Anne-Marie, die sinds 1981 volledig verlamd is. “We proberen het huis zoveel mogelijk aan te passen aan zijn noden. En binnenkort moeten we overgaan tot de aankoop van een nieuwe wagen. Ook die zal op zijn maat aangepast moeten worden.”

Dat Anne-Marie een creatieve familie heeft, blijkt al heel wat jaren, want voor, achter, naast en op het huis in de Bosveldstraat staat originele, zelf in mekaar geknutselde kerstdecoratie. Vooral de bewegende stukken zijn echte blikvangers. “Dit jaar zijn er enkele kleine nieuwigheden bijgekomen, maar verder hebben we weinig veranderd. De inrichting is wel elk jaar verschillend, dus er valt altijd wel iets nieuws te beleven.”

Na de opendeurdagen gaan de lichtjes van het kersthuis weer even uit, tot de Sint langs is geweest. Op 10 december vindt de officiële opening plaats. Vanaf dan kan je dagelijks vanaf 18 uur een bezoekje brengen. Anne-Marie staat altijd klaar met een hapje en een drankje. Wie op 22 en 23 december langskomt, kan bovendien de Kerstman ontmoeten.