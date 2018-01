Het Huis van het Kind Tienen schakelt versnelling hoger 02u29 0 Tienen Elk gezin heeft af en toe wel eens nood aan info, tips, hulp, steun of gewoon een luisterend oor. In Tienen kan je daarvoor terecht in het Huis van het Kind.

"Deze organisatie was al een hele tijd actief achter de schermen om een nieuwe samenwerking tussen alle diensten en voorzieningen voor kinderen, jongeren en ouders tot stand te brengen. Nu kan een volgende stap gezet worden en sturen we twee medewerkers op pad naar alle individuele gezinnen die meer informatie of ondersteuning wensen", zegt Bram Delvaux, schepen van Sociale Zaken (Open Vld). Deze twee medewerkers trekken door Tienen gewapend met een gsm, voorzien van tonnen informatie en vooral met een groot hart voor alle gezinnen. Ze bezoeken bovendien elk gezin dat daarom vraagt. "Dus heb je een vraag, ben je op zoek naar informatie of concrete oplossingen voor gezinsproblemen, of wil je gewoon weten wat er in Tienen zoal bestaat voor kinderen of gezinnen, dan kan je bij ons terecht aan de Kabbeekvest 110", zegt Anneleen Theunis van Huis van het Kind. Ook de schoolkinderen van het kleuter en lager onderwijs kregen onlangs een folder mee met de contactgegevens van het Huis van het Kind. "En dit is uiteraard nog maar het begin. Er staan nog heel wat initiatieven op stapel, met speciale aandacht voor de kinderopvang en de scholen, waar dagelijks zoveel kinderen en jongeren te vinden zijn", besluit schepen Delvaux. (VDT)