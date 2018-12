Het Hageland viert feest van oud op nieuw Vanessa Dekeyzer

27 december 2018

12u49 0 Tienen Bij oud op nieuw zal men zich niet moeten vervelen want er worden tal van evenementen op touw gezet in het Hageland. Zo is er de gekende NYE Part in de Manège in Tienen en de Bunker NY Party in Glabbeek. Tussen deze twee evenementen kan je trouwens veilig pendelen dankzij de mensen van JATienen.

“We hebben al een honderdtal reservaties, maar er mogen er zeker nog bijkomen”, zegt Regina Vangenechten van JATienen. “Opmerkelijk dit jaar is dat er veel vraag is van groepen jongeren om tussen middernacht en 2 uur naar de fuiven gebracht te worden. Vorige jaren werden er enkel reservaties aangenomen tot middernacht, nu tot 2 uur. We hebben dit ingevoerd omdat veel ouderen ook al graag hun terugrit wilden reserveren en omdat we de laatste jaren meer vragen krijgen van groepen jongeren. Er mogen nog wel een paar chauffeurs bijkomen. We hebben namelijk een aantal chauffeurs die maar tot middernacht rijden, dus na middernacht mogen er zeker nog een aantal aansluiten.”

Een van de populaire bestemmingen elk jaar is zaal Glazuur, waar JH Bunker haar Nieuwjaarsfuif organiseert. Dit jaar staan onder meer Midnight Criminals, Voltage, DJ Jonez en DB 69 geprogrammeerd. Om 22.30 uur gaan de deuren open. Tickets zijn online te bestellen. “Naast JATienen zet Glabbeek ook een pendelbus in tussen de Grote Markt van Tienen en zaal Glazuur en kan gebruik je maken van de Bunker Feestbus. Die laatste kan gereserveerd worden vanaf een groep van tien personen via mail naar feestbus@bunker.be. De avond zelf kan je zonder reservatie naar huis gebracht worden met onze minibus”, aldus Joke Jacquemijn van JH Bunker.

“SugerLAN organiseert voor de achtste keer de Nieuwjaarsfuif in de Manège in Tienen”, zeggen Pieter en Joris Vandeput. “Met de opbrengst van de fuif investeren wij in materiaal dat we gebruiken op onze LAN-parties. Dit jaar is er extra geïnvesteerd in de DJ line-up. Zo hebben we DJ Yolotanker, bekend van zijn vele remixes waarmee hij, veelal Vlaamse, pareltjes in een dancejasje steekt. Er is verder Soundsystem ft. Average Rob die eerder The Hive op Rock Werchter in lichterlaaie zette en Shizzle le Sauvage, de DJ op de filefuif van Studio Brussel en een fenomeen in het Gentse studentenleven. Lokaal DJ-talent is eveneens present, namelijk Voltage en Joris V. Het feest wordt geopend door The Partyshakerz om 21 uur. Ook zij zijn bekenden in uitgaand Vlaanderen en hebben al heel wat festivals op hun palmares staan. NYE 2019-The Party wordt afgesloten door niemand minder dan Jan Vervloet. Hij heeft alvast beloofd om er een echte Retro house set van te maken. Verder verwennen we onze feestgangers met een wervelende licht- en videoshow aangevuld met enkele special effects.”

In Tienen zal tijdens oudejaar voor het eerst het nieuwe fuifreglement toegepast worden. “In samenwerking met de jeugddienst proberen we ook alcoholmisbruik bij jongeren tegen te gaan”, aldus Pieter en Joris. “Zo wordt het nieuwe ‘in=in, out=out systeem’ toegepast. Er is ten allen tijde gratis kraantjeswater verkrijgbaar aan de bar en we voeren effectief een campagne met behulp van spandoeken aangeleverd door de jeugddienst.” Tickets voor het evenement zijn nog steeds verkrijgbaar bij dagbladhandel Cluts, garage Honda Permantier Motors en café Bar-Bier of gewoon online op www.sweettickets.be.

Op het Winterfeest op de Grote Markt van Aarschot speelt de coverband ‘De Nuttelozen van de nacht’ vanaf 22 uur. Om 1 uur neemt dj Lobel het over. Tijdens de show wordt afgeteld naar 2019. “De toegang tot de verwarmde tent is gratis. Iedereen is welkom om mee te klinken op het nieuwe jaar”, zegt medeorganisator Tom De Lobel van CC Het Gasthuis. In de stadsfeestzaal van Aarschot kan je dan weer terecht voor de New Years Eve-party. Dj’s van dienst zijn Dimaro, Robert Abigail, Pat Krimson, Da Rick, dj Wout, dj FRANK, Furax en dj Ghost. De organisatie is in handen van Dance D-Vision en Totally 90’s. Start om 23 uur. De toegangsprijs bedraagt 17 euro. En op de Grote Markt van Diest kan je tenslotte genieten van een grote licht- en lasershow vanaf 23 uur. Het einde van het feest is voorzien rond 2 uur.