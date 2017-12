Het Glazen Huis levert recordbedrag op 02u27 167 Foto Vanessa Dekeyzer Het Glazen Huis wordt feestelijk afgesloten. Tienen De ontlading was bijzonder groot bij de vijf collega's van het Regionaal Ziekenhuis RZ Tienen, Lut Moens, Sandra Boets, Martine Permantier, Nick Tomboy en Christian François, die vier dagen en drie nachten in het Glazen Huis van Tienen verbleven. Van hieruit maakten ze live radio en haalden ze een recordbedrag van 30.000 euro op voor Polly's Pony Ranch, MFC Combo, Hospice De Klaproos en Cocopus.

Met een grote slotshow met artiesten als Xandee en Festeyn werd het Glazen Huis gisteravond officieel voor gesloten verklaard. Lut, Sandra, Martine, Nick en Christian verlieten vermoeid maar voldaan hun kleine huisje op de Grote Markt. "Het is toch altijd weer een emotioneel moment als je buitenkomt", zegt Martine. "Het was een editie met gemengde gevoelens", getuigt Sandra.





"De interactie met de mensen op de Markt was erg leuk en we waren omringd door een mooi decor. Langs de andere kant was er nu minder contact met de collega's van het ziekenhuis en dat hebben we ook wel wat gemist. Uiteindelijk is het ingezamelde bedrag het hoofddoel. Als dat goed is, is onze missie geslaagd!"





De veiling tijdens de slotavond met steun van heel wat plaatselijke handelaars leverden nog eens extra euro's op. De grootste gift kwam van de psychiatrische afdeling van RZ Heilig Hart Tienen, waar medewerkers en patiënten samen een bedrag van 6.105 euro verzamelden.





Wie het eindbedrag mee naar boven wil afronden, kan nog steeds in januari een bijdrage overschrijven op het rekeningnummer van Music for a Smile BE27 7360 4415 5373. (VDT)