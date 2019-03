Het Fundament staat over te nemen vdt

18 maart 2019

13u21 8

Wim Arnauts en Nele Husniaux sluiten na de zomer de deuren van Het Fundament op de Grote Markt van Tienen. Na vijf jaar is het koppel klaar voor een nieuwe uitdaging.

“We hebben een heel fijne tijd hier gehad, maar we gaan elders een nieuw leven en een nieuwe horecazaak starten.” Nele gaf haar werk in De Kringwinkel in Tienen op. “Samen met Wim spring ik het horecaleven in. Geen gedoe meer met personeel, enkel wij tweetjes. Het Fundament is helaas te grootschalig en dus gaan we elders een kleinere zaak openen.” Wim en Nele maakten van Het Fundament een gezellige zaak. “We hebben hier in gewerkt en we willen dan ook de zaak met een gerust hart kunnen overlaten aan iemand die even ambitieus is om er iets van te maken”, zegt het koppel.

Twee feestzalen

“Het pand biedt heel wat mogelijkheden. Vroeger was dit het befaamde The James, waar er veel feestjes plaatsgevonden hebben. Er kan naar onze mening zeker opnieuw een danscafé van gemaakt worden. Met de nakende sluiting van danscafé Patria kan Tienen zoiets misschien wel gebruiken.” In het café zijn twee feestzalen beschikbaar, die ook dienst kunnen doen als vergaderruimte.

Wie interesse heeft om de zaak over te nemen, kan contact opnemen met makelaar Pro-maxx.