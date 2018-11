Het ene gat pas gedicht en het andere duikt al op Kristien Bollen

21 november 2018

In de Broekstraat in Tienen dook gisteren in de late namiddag plots een gat op in het wegdek. Een waterlek had de ondergrond onderspoeld, met een gat tot gevolg. Brandweer en politie sloten uit veiligheid de Broekstraat af voor alle verkeer en voetgangers. Verkeerd werd via de Grote Markt omgeleid. De Watergroep werd op de hoogte gebracht en kwam ter plaatse. De watertoevoer werd afgesloten, enkele tientallen huizen kwamen hierdoor zonder water te zitten. De Watergroep zal nog deze avond het lek in de waterleiding herstellen. Ook de herstelling van het wegdek zal nog vanavond en vannacht plaatsvinden zodat tegen morgenochtend alle verkeer normaal kan verlopen. Niet het eerste gat in Tienen trouwens... Vorige week dook een gat op aan de Veemarkt. “Dat was een probleem met de riolering. Intussen is die herstelling sinds gisteren afgelopen, daar kan het verkeer nog niet terug door omdat de herstelling van het wegdek nog moet uitharden. Tegen het eind van de week moet dat in orde zijn. Dat zal niet het geval zijn in de Broekstraat, dus laten we hopen dat morgenochtend het volledig zal hersteld zijn.” aldus de burgemeester.