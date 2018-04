Het Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T blaast 20 kaarsjes uit 04 april 2018

02u28 0 Tienen Het Centrum Ambulante Revalidatie Diest-Aarschot-Tienen (D.A.T.) bestaat 20 jaar en dat wordt eind mei gevierd.

Na een kwarteeuw blijkt de nood aan dit centrum, dat kinderen met ontwikkelingsstoornissen behandelt, groter dan ooit.





"We hebben wachtlijsten die kunnen oplopen tot twee jaar voor lagere schoolkinderen", zegt directrice Chantal Betrains.





"We hebben daarom een uitbreiding van 2.000 sessies aangevraagd bij minister Vandeurzen", gaat Chantal verder. "Het is inderdaad jammer dat er zoveel kinderen in de kou moeten blijven staan, omdat het aanbod in de regio ook niet bijzonder groot is momenteel. Maar we doen er met ons 31-koppig personeel in onze vestigingen van Tienen en Aarschot alles aan om onze 154 revalidanten tussen 0 en 12 jaar en hun ouders zo goed mogelijk te begeleiden. Dat gebeurt in samenwerking met vele partners, zoals de scholen en de CLB's."





Het Centrum diagnosticeert en behandelt jonge kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD, verstandelijke beperking en hersenlijden.





"We zien de laatste jaren de ernst van de problemen toenemen", zegt coördinator Nadia Dewit. "Vroeger hadden we veel leerstoornissen maar slechts af en toe een gedragsstoornis. Dat is nu helemaal anders, waardoor we met onze kinderpsychiater sterk inzetten op het psychologische aspect."





"Daarnaast zetten we ook in op kwetsbare gezinnen, op gezinnen in armoede en op allochtonen." (VDT)