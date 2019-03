Het bestaat nog: kamperende ouders aan de school van Kumtich Vanessa Dekeyzer

10 maart 2019

18u37 3 Tienen Een tiental ouders daagden zondagochtend op aan de schoolpoort van de Vrije Basisschool Vroenhof aan de Groenhofstraat in Kumtich. Morgenvroeg starten de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar. De directie liet de ouders toe in de turnzaal zodat ze daar kunnen overnachten.

Kumtich is in volle groei. Op een korte tijdspanne zijn er twee nieuwe woonwijken bijgekomen. Dat zorgt voor druk op het lokale schooltje. “En dan zijn er nog bewoners van buiten Kumtich die graag een plaatsje bekomen in deze school omdat die ideaal gelegen is op de verbinding met de E40”, klinkt het bij de kamperende ouders.

Vorig jaar werd er ook al gekampeerd aan de school. “Toen stonden ze al van vrijdagavond aan te schuiven”, klinkt het. “Dit jaar is er één papa aan de poort verschenen en dan moet je volgen natuurlijk. Intussen zijn er elf ouders verzameld. De directie is ter plaatse gekomen en heeft de turnzaal geopend, zodat we niet buiten in het stormweer moesten blijven staan. We hebben ook koffie en wafels gekregen, wat we zeer appreciëren.”

Directeur Hilde Malcorps weet alvast de oplossing om kamperen te voorkomen en meer rust te brengen bij ouders rond het fenomeen van inschrijven. “En dat is digitaal aanmelden.”

Vlaanderen heeft dat systeem van digitaal inschrijven voorzien, maar door omstandigheden heeft dit vertraging opgelopen, weet burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “In Kumtich is er voor het volgende schooljaar plaats voor elf nieuwe kindjes in de instapklas. De overige plaatsen gaan naar broers en zussen van leerlingen. Ouders hebben het zekere voor het onzekere genomen en kamperen nu dus in de turnzaal van de school. Met het digitaal inschrijven, hoeft dit normaal niet meer.”

Tienen telt steeds meer inwoners, waaronder ook veel jonge Tienenaars. “Daarom wordt er sinds enkele jaren fors geïnvesteerd in lager onderwijs”, zegt burgemeester Partyka. “Zo zijn er de uitbreiding in aanbouw in Bost en Grimde, de uitbreiding in de GO! school van Vissenaken, nieuwe kleuterklassen in Hakendover en een nieuwe basisschool Immac in het centrum. Ook in Kumtich zijn er in 2016 nog drie klassen bijgebouwd, wat de capaciteit op 240 bracht. Kumtich is een groeiende deelgemeente. Er moet hier dus nog ruimte voor onderwijs bijkomen. Onderzoek moet uitwijzen of er nog bijkomende klaslokalen mogelijk zijn in de oude gemeenteschool in de Keibergstraat, achter het OC. Als de school nog wil uitbreiden, zullen we zeker samen met hen de mogelijkheden bekijken.”