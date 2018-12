Hesjes met andere kleur bestellen Christian Hennuy

22 december 2018

Op de laatste dag voor de Kerstvakantie stonden nog alle kinderen van de vrije lagere basisschool Immaculata in hun geel hesje te pronken, bij de overhandiging van een cheque aan Bezorgd om Mensen. Maar de actie van de ‘gele hesjes’ hebben aan deze nuttige attributen die de kinderen meer zichtbaarheid geven in het verkeer, een slechte reputatie bezorgd. “Sommige kinderen hebben schrik nog met hun geel hesje op straat te komen. Ze vrezen door de politie aangehouden te worden. We overwegen dan ook om hesjes van een andere kleur te bestellen”, aldus directeur Robbe Hinderyckx.