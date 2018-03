Herstellingswerken Houtemstraat 09 maart 2018

Van donderdag 15 maart tot en met zondag 15 april plant de technische dienst herstellingswerken in de Houtemstraat ter hoogte van huisnummer 374. Voor de uitvoering van deze werken moet de straat over de volledige breedte afgesloten worden. Voor het verkeer komende van Sint-Margriete-Houtem wordt een omleiding via de Dwarsstraat voorzien. Het verkeer richting Sint-Margriete-Houtem wordt via de Oplintersesteenweg en de Wijngaardenstraat omgeleid. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk vanaf de rotonde in de Houtemstraat tot aan de werfzone. (VDT)