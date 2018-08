Heropening domein met Vianderfeesten 07 augustus 2018

02u34 0 Tienen Het komende weekend zijn er in de Viandra de 'Vianderfeesten'. Meteen ook de heropening van de brasserie als pop-up.

"Tot begin oktober zullen we tijdens de weekends de brasserie openhouden, zodat de bezoekers ter plaatse iets kleins of een ijsje kunnen eten", aldus uitbater Johan Kempeneers.





De cafetaria van de Viandra is al sinds maart dicht en de stad heeft nog geen nieuwe definitieve uitbater gevonden. "We hebben verschillende kandidaturen gehad, maar uiteindelijk werd het niets. Jammer dat het grootste deel van de zomer voorbij is, maar we hebben nu toch een voorlopige oplossing tot in oktober. Het domein werd ook helemaal in orde gezet voor de feesten. We moeten zeker de uitbatingsvoorwaarden herzien, maar dat zal voor het volgende bestuur zijn", aldus schepen Gijsbrecht Huts (N-VA).





Negen weekends

Johan Kempeneers, uitbater van de Kempioen in Kumtich: "Tot begin oktober zullen we nog negen weekends invullen. Dit moet lukken, want het gaat natuurlijk ook afstralen op de Kempioen", aldus Johan die op zaterdag 11 augustus het openingsfeest voor zijn rekening neemt. Om 10 uur is alles open, om 14 uur zijn er activiteiten voor kinderen, vanaf 18 uur optredens en daarna een lichte houseparty.





Op zondag organiseert de stad kinderanimatie, steltlopers, reuzenvlinders in de stijl van Tomorrowland, een zeepbellencircus, optredens en vanaf 21 uur een vuuract op stelten en om 22 uur de 'Bateau de feu' op het water.





(HCH)