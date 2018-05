Heroïnegebruiker riskeert drie maanden cel 08 mei 2018

Een 28-jarige man uit Tienen moest zich voor de Leuvense strafrechter verantwoorden nadat hij in augustus 2017 in het vizier kwam van de politie. Een gerechtelijk onderzoek, dat mikte op Nederlandse drugrunners in Tienen, kreeg hem in het oog als heroïnegebruiker, hij riskeert drie maanden cel en 8.000 euro boete.





De twintiger gaf het heroïnegebruik toe, hij bouwde dit de voorbije jaren af. Hij kwam uit een kansarm gezin en raakte moeilijk aan werk. Zijn advocate vroeg om een celstraf en boete met uitstel gekoppeld aan voorwaarden, gezien de man in zijn situatie niet gebaat is bij deze bestraffing. Hij beloofde zijn best te doen. "Je komt van ver, blijf volhouden", sprak de rechter hem toe. Vonnis op 4 juni. (SVDL)