Heroïne bijna cel ingesmokkeld door het in etiket van ondergoed te naaien 09 augustus 2018

02u32 0

Een dertiger uit Tienen moest zich woensdag voor de Leuvense correctionele rechter verantwoorden naar aanleiding van drugs in de Leuvense Hulpgevangenis. Opmerkelijk is het gegeven dat de drugs, twee bolletjes heroïne samen 2,52 gram, ingenaaid waren in het etiket van zijn onderbroek die hij kreeg tijdens een bezoek. Zijn advocate vroeg de vrijspraak.





De drugs werden gevonden bij een kledijcontrole op 4 april laatstleden. Beklaagde P.M. die in de cel zit, beriep zich op zijn zwijgplicht toen de drugs aan de oppervlakte kwamen. Op de zitting bleef hij afwezig. Volgens zijn advocate werd het goedje binnengebracht door een bezoeker. "Zoiets in kledij bevestigen, gebeurt nooit als verrassing. Ik vorder vier maanden cel en 8.000 euro boete", aldus de procureur des konings. "Dit goedje heeft mijn cliënt nooit bereikt en hij gaf trouwens die opdracht niet daartoe. Er blijkt vooral heel weinig bewijs en daarom vraag ik de vrijspraak", aldus de advocate van de dertiger. Of de rechter hier oren naar heeft zal bekend raken op 5 september, wanneer het vonnis valt. (SVDL)