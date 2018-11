Herfstquiz in Atheneum Christian Hennuy

14 november 2018

17u35 0

Op zaterdag 17 november van 20 uur tot 00.15 uur is er in de feestzaal van het Koninklijk Atheneum in Tienen, aan de Gilainstraat 70, een gevarieerde quiz, zowel voor gelegenheidsploegen, hobbyisten als pro’s. Voor elk wat wils. Deelname 18 euro per ploeg van 5 personen. Info en reservatie: 016/ 78. 18 .30 of herfstquiz@atheneumtienen.be