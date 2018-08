Herdenking Slag bij Houtem 18 augustus 2018

Op zaterdag 18 augustus van 9.30 uur tot 12.30 uur wordt de Slag bij Sint-Margriete Houtem herdacht. Samenkomst aan het Sint-Jorisplein in de oude kazerne om vandaar met de bus of per wagen te vertrekken naar vier locaties met monumenten en graven waar een muziekensemble 'The Last Post' en het Belgisch volkslied zal brengen. De eerst stop vindt plaats aan het monument aan de Oplintersespoort. Vandaar gaat het naar het militaire kerkhof in Sint-Margriete-Houtem waar op ieder graf een bloem gelegd wordt. Van daaruit gaat het naar de Necropolis in Grimde. De laatste stop is het monument op de Kalkmarkt. (HCH)