Heraanleg van Tiense Grote Markt loopt opnieuw vertraging op vanessa dekeyzer

22 november 2018

15u17 0 Tienen De heraanleg van de Grote Markt zou pas na Suikerrock 2019 kunnen aanvangen. De stad vindt geen aannemer die aan de gevraagde kostprijs wil werken en dus moet er verder onderhandeld worden. “Dit begint toch echt op een lijdensweg te lijken?”, reageert men bij oppositiepartij sp.a. “De kans op een fundamentele prijscorrectie is in principe zeer klein.”

“We gaan samen met Infrax de lopende openbare procedure stopzetten en een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ opstarten”, maakt schepen van Openbare Werken, Eddy Poffé (Open Vld) bekend. “De prijzen, die de aannemers opgegeven hadden, lagen boven het geraamde bedrag. Normaal mag je in een overheidsopdracht niet ‘onderhandelen’ over de prijs, maar als die prijzen ‘abnormaal’ zijn, is er wel een speciale onderhandelingsprocedure voorzien. Dat is wat we nu gaan doen”, voegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) eraan toe.

“In deze procedure is het niet de bedoeling dat het ontwerp aangepast wordt”, gaat de burgemeester verder. “De bouwvergunning is trouwens goedgekeurd. We gaan wel kijken of er prijzen naar beneden kunnen bijgesteld worden.” De nieuwe procedure zorgt voor vertraging in het project. “Ik vermoed dat we de werken pas zullen kunnen starten na Suikerrock volgend jaar”, aldus schepen Poffé. “Maar ik heb liever een goed dossier met een beetje vertraging zodat we een mooie Grote Markt krijgen waar we allemaal fier kunnen op zijn en waar de Tiense belastingbetaler niet te veel hoeft voor te betalen.”

“Van hetgeen door de meerderheid als hun grote koninginnenstuk werd aangekondigd is na ondertussen bijna drie jaar nog steeds niet de eerste kassei herlegd”, zegt Nele Daenen van sp.a. “Men heeft sinds het definitief ontwerp en het infomoment van medio 2017 verschillende malen aangekondigd dat de werken zullen starten, maar telkens moet men op zijn stappen terugkomen. Voor de zoveelste keer kan men ook nu weer zijn belofte niet nakomen. Volgens ons koopt de huidige meerderheid zichzelf nu nogmaals meer tijd.”

Volgens sp.a dienden de drie aannemers geen abnormale prijzen in. “Ze zaten tenslotte alle drie zo’n kleine twee miljoen euro boven de raming. De meerderheid doet er beter aan toe te geven dat de kostprijs verkeerd geraamd is en men onvoldoende financiële ruimte heeft om de opdracht tegen deze hogere prijs te gunnen”, aldus Nele Daenen. “Er zou beter een financiële oefening gemaakt worden om te kijken op welke manier men voldoende middelen voor dit project zal kunnen reserveren. Ofwel zet je het huidige project meteen stop en lanceer je een nieuwe meer beperkte opdracht.”

De markt zal er in elk geval nog een tijdje als een lappendeken bijliggen als gevolg van de al gestarte nutswerken eerder dit jaar. “Daardoor liggen de markt en de omliggende straten en voetpaden er op verschillende stroken echt rampzalig en armzielig bij. Een stad als Tienen met zijn Grote Markt eigenlijk onwaardig”, besluit Nele.