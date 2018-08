Hennemarkt krijgt nieuwe elektrozaak 'Phixum' 04 augustus 2018

Tienen is een nieuwe zaak rijker. Philip Vanspeybrouck en Maxime Kinnaer openden aan het nieuwbouwpand op de Hennemarkt de elektrozaak Phixum. Beide heren deden eerst ruime ervaring op in de sector om nu dus zelf een zaak te openen in hun thuisstad. "In de tijd waar de bol.coms en coolblues van deze wereld je bestelling de volgende dag op je stoep afleveren, lijkt de fysieke winkel voor velen overbodig, maar Phixum zet in op producten en vooral diensten waar de online winkels niet tegenop kunnen: een duidelijk, exclusief en kwalitatief gamma audio- en videoproducten mét advies, begeleiding en service", aldus Philip en Maxime. "De tagline van Phixum is 'beeld, geluid en integratie'. De zaak wil het aanspreekpunt worden voor iedereen die meer uit zijn installaties wil halen. Dit kan gaan van muziek in meerdere ruimtes op elkaar afstemmen tot een volledig geïntegreerd systeem met verlichting, muziek, beeld, verwarming en verduistering, die allemaal eenvoudig en centraal gestuurd kunnen worden."





(VDT)