Helft van de gemeenteraad keert niet weer in 2019 vdt

24 december 2018

De laatste gemeenteraad verliep rustig in het Tiense. Vanaf januari zal die raad er grotendeels anders uitzien, want meer dan de helft van de leden neemt afscheid. Enkele vaste waarden gaan weg zoals raadsleden Martine Rens, Patrick Grootjans, Marie-Claire Loozen en Jos Hermans. “We willen de afscheidnemende leden zeker nog op gepaste huldigen”, kondigt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) aan. “Dat zal eind januari gebeuren. We waren het misschien niet altijd eens met elkaar, maar een ding hebben we allemaal gemeen: een groot hart voor Tienen. Vandaar iedereen voor het engagement voor onze stad.”