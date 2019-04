Helft suikerbieten gezaaid Christian Hennuy

12 april 2019

10u38 7

Tiense Suiker laat weten dat ondertussen meer dan 50% van het Belgische bietenareaal gezaaid is. Er bestaan veel soorten bietzaad, meestal onderverdeeld in drie types: rijk type met hoog suikergehalte, dat geschikt is voor een vroege rooi, evenwichtig type of laat type. Vergeten we niet dat een suikerbietencampagne normaal loopt van september tot januari. Planters beslissen zelf wanneer ze willen zaaien, maar zowel Tiense Suiker als het Bieteninstituut adviseren 10 graden bodemtemperatuur als ideaal om bieten te zaaien, want dan is de kieming beter. Per hectare zijn zo’n 120.000 zaadjes nodig. Vorig jaar waren er 63.800 uitgezaaide hectares suikerbieten in het land.