Hele woning onder roet na garagebrand 16 juli 2018

02u35 0 Tienen De brandweer van Tienen, Landen en Diest werd gisteren opgeroepen voor een garagebrand. Het vuur was snel geblust, maar de hele woning liep rookschade op. De eigenaars van het huis waren op vakantie.

De hulpdiensten kregen gisterochtend iets na 9 uur een oproep binnen van een toevallige passant op de Diestsesteenweg in Tienen.





De getuige zag heel wat rook uit een alleenstaande woning komen. Brandweerlui van de posten Tienen, Landen en Diest van de zone Oost Vlaams-Brabant snelden ter plaatse. Snel werd duidelijk dat het om een brand in de kelder ging. De bewoners van de woning waren op vakantie. De spuitgasten stonden voor een gesloten hek, maar konden zich via een haag een weg naar binnen banen. De garagepoort van de kelder moesten ze forceren. De brandweer kon het vuur snel doven, maar de hele woning, tot het bovenste verdiep toe, liep heel wat rookschade op. De oorzaak van de brand lag bij de verwarmingsketel die het, vermoedelijk door een technisch defect, begeven had. De brandweer hadden wel hun handen vol om de woning zo goed mogelijk te ventileren. Er vielen bij het incident geen gewonden, maar helaas wacht de bewoners een onaangename thuiskomst. (KBG)